Україна "на порозі" нової масованої атаки Росії - ОК "Південь"

ЗСУ фіксують активну підготовку Росією до нової масованої ракетної атаки по Україні, про це свідчить, зокрема, активність безпілотних розвідувальників, розповіла представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, наразі морські ракетоносії перебувають у пунктах базування на переспорядженні.

"Але спостерігаючи за їхньою діяльністю, можемо констатувати, що після масованого ракетного передноворічного обстрілу вони завели кораблі, у тому числі для переспорядження - оскільки вони використали усі ракети, які знаходились на той момент на бортах", - зазначила Гуменюк.

В ОК "Південь" зауважили, що на сьогодні для росіян треба від 10 до 14 днів для такого переспорядження: "Це такі "паузи" між масованими ракетними атаками".

Наразі є загроза і мішаної повітряної атаки - ракетами морського, повітряного базування, а також іранськими БПЛА.

Загалом, підготовка Росією до завдання ударів свідчить, що Україна перебуває "напередодні" такої атаки. "Активність безпілотних розвідників, яку ми спостерігаємо за крайній тиждень, говорить про підготовку до такого масованого обстрілу. Оскільки вони спочатку збирають інформацію про цілі, які хочуть уразити. Враховуючи, що після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10-12 або 14 днів, можемо говорити, що ми наразі якраз знаходимось напередодні повторення такої масованої атаки", - заявила Гуменюк.

За матеріалами УНІАН.