Україна наближається до обміну полоненими з РФ у форматі "всіх на всіх" - Буданов

Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже наближається до цього.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, ми в принципі наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз вже обміняно більш ніж 2200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", - сказав він, відповідаючи на питання чи є реальним обмін у форматі "всіх на всіх".

21 квітня священника УПЦ МП обміняли на 28 українських військовополонених.