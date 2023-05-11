Україна перед контрнаступом отримала від союзників озброєння на суму понад 30 млрд доларів - Bloomberg

Озброївшись зброєю на понад 30 мільярдів доларів, щойно поставленою її союзниками, Україна готується до контрнаступу, який може підштовхнути Росію до завершення війни або показати, що жодна зі сторін не має достатньої вогневої потужності, щоб отримати перевагу.

Такими даними поділився американський портал Bloomberg.

Це більше за річні витрати на зброю будь-якої країни НАТО, крім США. При цьому журналісти не впевнені, чи цього буде достатньо для проведення успішного контрнаступу.

Зазначається, що ЗСУ мають провести так звану "загальновійськову операцію", яка потребує максимальної злагодженості між піхотою, бронетехнікою, саперами та протиповітряною обороною.

Крім того, українські військові не матимуть переваги у повітрі. Експерти зазначають, що лише кілька армій світу можуть похвалитися необхідною підготовкою для таких маневрів.

"Успіх ЗСУ залежатиме від факторів, що виходять за межі озброєння. Йдеться про навчання, розвідувальні дані та вміння протистояти російській авіації", - розповіли у виданні.

При цьому журналісти зазначають, що на користь України може зіграти ефект несподіванки та кількість підготовлених військових.

"Невідомо, чи достатньо у росіян військ, щоб утримувати укріплення, які вони збудували на окупованому півдні України взимку. Якщо ні, то їм доведеться вгадувати, де українці атакуватимуть, що дасть Києву можливість застати їх зненацька та обійти з флангу", - йдеться у статті.