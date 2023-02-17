Україна повернула з полону окупантів 101 людину, серед них захисники Маріуполя

Україна і країна-терорист Росія у четвер, 16 лютого, провели обмін полоненими, додому повертається 101 людина - 100 військових та один цивільний. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував Координаційному штабу та всім, хто працював над обміном.

"Маємо чергову хорошу новину - повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні ще 101 людина. Більшість - оборонці Маріуполя, рядові й сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний - перший заступник міського голови Енергодара", - сказав він.

Серед звільнених захисників - нацгвардійці, прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. 94 з них обороняли Маріуполь, зокрема 63 - на Азовсталі. Багато бійців дістали поранення.

За словами Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення Росії з полону вдалося звільнити 1863 людини.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що звільнений цивільний - перший заступник мера Енергодара Іван Самойдюк, який відмовився співпрацювати з окупантами і був викрадений 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки Запорізької області.

Серед звільнених також є захисники України з херсонського і київського напрямків, бійці, які обороняли Бучу, Херсон та Лиман.