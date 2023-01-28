Україна сподівається отримати 24 винищувачі у першій партії

Два батальйони по 12 винищувачів у кожному, тобто загалом 12 літаків, Україні розраховує отримати від союзників в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За його словами, йдеться лише про першу партію винищувачів, і в ідеалі це мають бути американські F-16.

Проте розглядаються також варіанти з французькими Rafale і шведськими Gripen.

Напередодні Юрій Ігнат пояснив, що Україна розраховує отримати від партнерів саме багатофункціональні винищувачі F-16.

За його словами, Повітряні сили вже сформували список пілотів, яких можуть відправити на навчання. Проте потрібно щонайменше пів року.

Наразі озброєнні ЗСУ є чотири типи літаків: винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовик Су-25, а також бомбардувальник Су-24.