Україна стане потужним суб'єктом у Європі, переконаний президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна буде жити поруч з Росією після перемоги.

- Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом в Європі, щоб не говорили, що Україна - це десь біля Росії, а щоб всі говорили, що Росія - це десь біля України, - заявив Зеленський під час зустрічі зі студентами у Львові з президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

При цьому європейський політик запевнила, що Україна стане членом ЄС, а Європа буде з українцями до перемоги.

- Тільки Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету і територіальної цілісності, - сказала Мецола.

Нагадаємо, глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Також у п'ятницю, 3 березня, у Львові відкрилася конференція високого рівня United for Justice, присвячена відновленню справедливості для України та притягнення до відповідальності Росії за її вторгнення в нашу державу. До заходу долучилися генеральні прокурори й міністри юстиції країн світу, представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу, у тому числі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс і глава Євроюсту Ладислав Хамран, та інші.