Україна успішно застосувала безпілотник дальністю 1000 кілометрів, - "Укроборонпром"

Український безпілотник дальністю ураження 1000 кілометрів успішно проявив себе у бойових умовах. В Укроборонпромі поділилися гарною новиною та опублікували фото.

Про це повідомила речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад, передає Час Пік.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1 тис. км", - зазначила вона.

Наталія Сад опублікувала світлину, на якій присутні, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

На фото помітно, що усі учасники випробування перебувають у гарному настрої.

Вона не пояснила, який саме безпілотник був застосований і по який саме цілі.

Це радісна новина, яка викликає ентузіазм серед українців. У коментарях вони висловлюють свою радість і наголошують, що це дійсно дуже важливий крок у підтримці українських захисників.

Українські захисники на передовій потребують сотень й тисяч дронів, оскільки вони є необхідними інструментами для ефективної боротьби з ворогом. Дрони забезпечують збір інформації, розвідку, надають підтримку вогню та допомагають виявляти ворожі позиції.

Окрім цього, дрони відіграють важливу роль у рятівних операціях та збереженні життів героїв. Вони дозволяють здійснювати пошуково-рятувальні місії, моніторити небезпечні ділянки та надавати допомогу тим, хто опинився у складних ситуаціях.