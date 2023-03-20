Україна вже отримала з Норвегії вісім танків Leopard 2 - Генштаб

Вісім танків Leopard 2, які Норвегія зобов'язалася виділити Україні, вже надійшли до нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Зараз 8 танків знаходяться в Україні, також триває підготовка особового складу в Польщі під егідою Місії військової допомоги Європейського Союзу для підтримки України (EUMAM для України). На додаток до восьми переданих танків і допоміжних машин Норвегія надає цільові кошти на боєприпаси та запчастини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Норвегія також бере участь у підготовці українських військових, які опановують техніку, та в інших видах навчань. Зокрема, надає інструкторів для навчання українських військових знешкодженню вибухівки. Також у Норвегії готують українських водіїв, спеціалістів із медицини, стрільби. Ці навчання проводитимуться у кілька раундів упродовж 2023 року. Окрім того, країна робить внесок у навчання українських військових у Великій Британії.

За інформацією Генштабу, організація матеріально-технічного забезпечення збройних сил Норвегії відіграє центральну роль у фактичній реалізації пожертвувань Україні.

Наразі збройні сили Норвегії від імені уряду передали на потреби Сил оборони України зенітні ракети "Містраль", самохідні гаубиці М109 разом із запчастинами, багатоцільовий броньований автомобіль Iveco LAV 3 разом із запчастинами, РСЗВ, вантажівки Scania P92 з краном, вантажівки Scania P113 з гаковим ліфтом, 155-мм снаряди, метальні заряди, запали та боєприпаси, протитанкову зброю М72, бронежилети, захисні маски, польові пайки, особисте спорядження користувача, таке як маршові черевики, шоломи, каремати, спальні мішки, зимовий одяг тощо.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України й Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про наміри, що передбачає підтримку створення організації закупівель оборонних матеріалів.