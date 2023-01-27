Україні передадуть сучасну модифікацію танків Abrams - Пентагон

Представник Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що США планують передати Україні сучасну модифікацію танків Abrams M1A2, а не А1, передає УНН.

"Ми маємо намір закупити нові танки... Ми даємо варіант танка M1A2... це те, що ми намагаємося придбати через USAI (Ініціативу сприяння безпеці України - ред.)", - сказала Сінгх на брифінгу.

Вона зазначила, що не може зараз визначити часові межі, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що на це підуть місяці.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати не встигнуть відправити танки M1 Abrams в Україну до ймовірного весняного контрнаступу Збройних сил України.