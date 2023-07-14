Українська розвідка має джерела в оточенні путіна і знають про плани Кремля - Буданов

Про це глава Головного управління розвідки Міноборони Кирил Буданов розповів в інтерв'ю агентству Reuters.

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до Путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії ще до того, як торік вибухнула повномасштабна війна. "Хто був правий? Ми", - повідомив глава ГУР.

За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що ватажок групи "Вагнера" Євген Пригожин має підтримку всередині Росії.

Буданов також заявив, що Україна зробила висновки з 2014 року, коли Москва застала зненацька світ, захопивши український Кримський півострів і розв'язавши війну на сході.

"Інформаційну війну ми повністю програли у 2014 році. А війну, що почалася (у 2022 році) - ми почали тут зовсім інакше. І зараз росіяни програють інформаційну битву", - сказав він.