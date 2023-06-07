Українські морпіхи вчора знищили щонайменше 17 російських окупантів, 6 їх танків та іншу техніку

Військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам.

Про це ІА "Контекст-Причорномор'я" повідомили в службі по зв'язках з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

В повідомленні українського флоту сказано:

Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 17 окупантів, 6 танків, 2 артилерійські системи та 1 одиницю автомобільної техніки.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Слава Україні!