Українські морпіхи вчора знищили щонайменше 17 російських окупантів, 6 їх танків та іншу техніку
2023-06-07 16:30
Військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам.
Про це ІА "Контекст-Причорномор'я" повідомили в службі по зв'язках з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
В повідомленні українського флоту сказано:
Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 17 окупантів, 6 танків, 2 артилерійські системи та 1 одиницю автомобільної техніки.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Слава Україні!