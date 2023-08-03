Українські сили оборони, схоже, промацують російську ППО - WSJ

Здатність України цього тижня двічі завдати удару по одній і тій самій цілі - офісній будівлі "Москва-Сіті", показує, наскільки далеко просунулася її вітчизняна індустрія безпілотників у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Українські сили оборони, схоже, промацують російську ППО в рамках підготовки до масованої атаки за участю десятків безпілотників, які злетяться з кількох напрямків і рухатимуться на різних висотах.

Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на висновки фахівців. За їхніми словами, Україна дуже далеко просунулась у безпілотній промисловості і стала однією з передових у світі країн із використання БПЛА.

Одна з причин такого успіху - вето США на використання наданої зброї для ударів по Росії. Тому українські військові інженери почали проєктувати, випробовувати та будувати власні моделі БПЛА більшого радіусу дії, здатні вражати критично важливі російські військові об'єкти, розташовані далеко за лінією фронту.

Експерт із безпілотних літальних апаратів у Центрі військово-морських аналізів (CNA) - дослідницькій організації, що фінансується федеральним бюджетом в Арлінгтоні (штат Вірджинія), Семюел Бендетт зазначив, що Україна швидко розробила нові системи БПЛА та тактику за останній рік.

"Українська оборонна промисловість дуже швидко навчається та адаптується", - сказав Бендетт.

За його спостереженнями, Україна вже почала або незабаром почне виробляти щонайменше шість різних типів безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії. Отже, ЗСУ, ймовірно, готуються до масованої атаки російських міст.

Після атаки дронів на Москву у вівторок речник Кремля Дмитро Пєсков визнав загрозу, яку становлять українські безпілотники.

"Це очевидно. Вживаються відповідні заходи", - сказав він у коментарі російським ЗМІ.

Українські безпілотні літальні апарати змогли досягти ділового району російської столиці в неділю, 30 липня, а потім знову у вівторок, 1 серпня. Аналітики розвідки з відкритих джерел стверджують, що це були безпілотники дальнього радіусу дії, які українське управління військової розвідки розробило протягом останніх місяців, відомі як "Бобер".

Обидві атаки вразили ту саму московську багатоповерхівку, де розташовані три урядові міністерства, хоча Росія зміцнила свою протиповітряну оборону та заходи протидії безпілотникам після того, як у травні Кремль став ціллю квадрокоптерів малої дальності.

Останніми місяцями ударні дрони-камікадзе дальнього радіусу дії також вразили інші московські офісні будівлі та житлові квартали, включно з тим, де живе російський диктатор Володимир Путін, і двічі призвели до тимчасового закриття ключового аеропорту Москви. У липні рій із 17 безпілотників увійшов у контрольований Росією повітряний простір Криму та вразив там склад зброї.

Менші безпілотники малого радіусу дії окремо вражали російські військові та цивільні цілі ближче до України.

Прискорення темпів атак на столицю Росії демонструє інновації, що впроваджує Україна у виробництво безпілотників, які можуть долати сотні миль, уникати виявлення та перехоплення складними системами протиповітряної оборони та завдавати удару попри всі перешкоди.

"Той факт, що вони досягають міста та досягають центру міста, говорить про успіх цієї тактики", - сказав Бендетт, який частково пояснив ефективність атак витонченими зусиллями Києва зі збору розвідданих.