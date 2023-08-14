Українські сили оборони за добу знищили 8 ворожих танків, 27 артсистем

Українські Сили оборони з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2023 року ліквідували близько 254 тисяч 380 російських загарбників, і ще 530 осіб - за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, українські оборонці знищили 4306 ворожих танків (+8), бойових броньованих машин - 8354 (+19), артилерійських систем - 5099 (+27), РСЗВ - 714 (+1), засобів ППО - 479 (+2), літаків - 315 (+0), гелікоптерів - 313 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4213 (+9), крилатих ракет - 1379 (+0), кораблів / катерів - 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 7562 (+19), спеціальної техніки - 766 (+6). За матеріалами Прямий канал.