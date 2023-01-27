Українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder

До Німеччини прибули перші військовослужбовці ЗСУ для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Як зазначається, група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом.

Раніше влада ФРН оголосила про плани передати Києву близько 40 БМП Marder. У пакет допомоги входить і навчання українських екіпажів, яке займе приблизно вісім тижнів.

У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського воєнного вторгнення. Крім того, незабаром має розпочатися навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Як повідомляв Укрінформ, у середу президент США Джо Байден офіційно анонсував постачання в Україну 31 танка американського виробництва Abrams M1, а також іншого обладнання.