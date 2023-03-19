Українські військові пройшли навчання на системах ППО SAMP-T в Італії - ЗМІ

Двадцять українських військових пройшли навчання на системах протиповітряної оборони SAMP-T в Італії, повідомляє Il Giornale d'Italia.

Як пише видання, Міноборони Італії підтвердило присутність 20 бійців із України на військовій базі Сабаудія в регіоні Лаціо, і заявило, що навчання вже закінчено.

Підготовка відбувалася на території штабу зенітно-артилерійського управління Сухопутних військ Італії.

Журналісти зауважують, що точно не відомо, коли прибули українські військові. Бійців доставили спеціальним рейсом. Їм було заборонено покидати казарми, а італійським солдатам - спілкуватися з гостями.

Крім того, деякі інші українські військові навчалися на бронетехніці в піхотній школі.