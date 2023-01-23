Українські захисники уразили катер при спробі висадки ДРГ

Стали відомі подробиці того, яке судно було знищено українськими військовими попередньої доби. Як розповіли в Оперативному командуванні "Південь, сили оборони знищили катер під час спроби висадки ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Дніпрі.

- При спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили й обладнали для військових цілей, - наголосили в ОК.

В цілому з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 кораблів та катерів. Крім того, РФ втратила 3 тис. 150 танків (5 - минулої доби), 6 тис. 276 бойових броньованих машин (8 за добу), 2 тис. 146 артилерійських систем (2 за добу), 447 реактивних систем залпового вогню (2 за добу).