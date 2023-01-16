Українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink

У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

За інформацією відомства, до Бахмуту відправили 29 безпілотників Matrice, 52 Mavic та 2 Autel, які допоможуть українським захисникам обороняти місто від постійних російських атак. Кошти на дрони було зібрано завдяки пожертвам українців.

Також наші військові найближчим часом отримають десятки Starlink для того, щоб забезпечити у Бахмуті супутниковий зв'язок.