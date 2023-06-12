УкраЗ початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 воїнів загиблими

Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 воїнів загиблими.

Про це повідомляється в даних Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали: особового складу - близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано, танків - 3931 (+5) од.

бойових броньованих машин - 7636 (+5) од., артилерійських систем - 3746 (+10) од., РСЗВ - 601 (+0) од.

засоби ППО - 362 (+0) од., літаків - 314 (+0) од., вертольотів - 299 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3307 (+7), крилаті ракети - 1183 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6471 (+10) од., спеціальна техніка - 510 (+1).