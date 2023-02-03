Уряд Німеччини схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1

Однак у ФРН можуть виникнути проблеми з боєприпасами до них.

Про це повідомляє німецька газета S"uddeutsche Zeitung.

Цей крок свідчить про зміну політики Берліна щодо танків для України. Німеччина схвалила плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву десятки старих Leopard після їхнього ремонту на загальну суму понад EUR100 мільйонів, пише газета.

Тим не менше, це може створити проблеми з боєприпасами до старих танків Leopard 1, адже вони більше не виробляються, а калібри їхніх снарядів відрізняються від нових Leopard 2.

Крім того, проблеми з боєприпасами можуть виникнути під час поставок зеніток Gepard. Снаряди до них виробляються у Швейцарії, яка досі відмовлялася схвалити реекспорт в Україну на тій підставі, що це порушило б її нейтралітет. Водночас, деякі швейцарські законодавці наполягають на тому, щоб країна переглянула свою позицію.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини підтвердив рішення про надання Україні танків Leopard і дозволив постачання Україні цих машин третіми країнами.