Уряд призначив першого заступника Резнікова

Кабінет Міністрів Україні на сьогоднішньому засіданні призначив на посаду першого заступника міністра оборони Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка

Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Інформацію щодо призначення Павлюка опублікував також урядовий Telegram- канал Уряд online.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання Кабміну звільнено: Руснака Івана Степановича з посади першого заступника Міністра оборони України; Гайдука Олега Васильовича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.