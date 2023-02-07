Уряд розблокував позбавлення нардепа Бойка звання героя України

Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону, який дозволяє позбавляти підсанкційних осіб вищих державних нагород, повідомляє Deutsche Welle.

"На сайті президента України петиція щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання героя України набрала 25 тисяч голосів. Міжвідомча робоча група дійшла висновку, що через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні неможливо позбавити вищих державних нагород. Тому ще в грудні я доручив напрацювати зміни до законодавства. Це доручення виконано", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.