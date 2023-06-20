В Білорусь ще не завезли жодної ядерної боєголовки, - Буданов

Голова ГУР заявив, що нині в країні готують сховища для зберігання зброї. За його словами, триває лише підготовка до переміщення снарядів.

У Білорусі готуються приймати російську ядерну зброю, однак жодної боєголовки для зберігання ще не завезли. Про це заявив в ефірі телемарафону 20 червня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - розповів він.

25 травня на зустрічі міністрів оборони Білорусі та РФ був підписаний документ про розміщення нестратегічної ядерної зброї на території республіки. Йдеться про зберігання снарядів, а не передачу, тобто контролюватимуть їх росіяни.

На повідомлення про домовленості відреагував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що вважає розміщення боєголовок РФ у Білорусі порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Є два суверенних суб'єкти - Росія і Республіка Білорусь. Вони продовжують грати в гру під назвою Союзна держава. Насправді це фікція, якщо дивитися на це з точки зору міжнародного права", - пояснив Подоляк.

19 червня у МЗС Росії повідомили, що розміщення російської зброї на білоруських землях не матиме часових обмежень.

Також 19 червня представник президента України у ВР Федір Веніславський проінформував, що нині немає жодних доказів розміщення Росією своєї ядерної зброї на території Білорусі.

За матеріалами Фокус.