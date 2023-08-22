В Україні близько мільйона учасників бойових дій від початку війни - Резніков

Близько мільйона українців стали учасниками бойових дій за 9,5 років війни, розв'язаної країною-агресором Росією, і багато ветеранів відчувають відчуження з боку цивільних. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

Резніков зазначив, що зараз серед проблем і завдань захисників - отримання статусу учасника бойових дій, проходження військово-лікарської комісії та компенсація за поранення. За словами міністра, над усіма питаннями наразі триває робота, "процеси оцифровуються" і паперів та черг скоро стане менше.

"Але будьмо відвертими. Коли я спілкуюся з нашими воїнами в госпіталях або нагороджую їх у зоні бойових дій, вони кажуть, що найбільше ранить не бюрократія чи матеріальні проблеми - найбільше ранить відчуження. Багато співгромадян, яких захищають наші хлопці, у повсякденному житті відокремлюють себе від армії, і це, на жаль, правда", - сказав він.

Глава Міноборони пояснив, що цивільні свідомо чи несвідомо ставляться до ветеранів як до "не таких", що створює дистанцію. Він додав, що за певний час кожен українець серед родичів чи близьких друзів матиме ветеранів, тому підтримка їх та їхніх рідних є дуже важливою.

"Головне завдання - щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі. Перше: цей воїн уже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге: він, вона, вони виграли для мене час. Я п'ю каву або займаюся своїми справами, тому що цей хлопець або дівчина виграли мені час", - наголосив Резніков.

На думку міністра, нинішні проблеми "вирішуватимуться набагато швидше" з цим усвідомленням. За матеріалами New Voice.