В Україні вдало пройшов перший ракетний запуск БПЛА власного виробництва
2023-02-12 17:39
Відповідне відео опублікував старший науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівник NAURocket Сергій Піпко, - пише ТСН.
Зазначимо, що офіційного підтвердження Міноборони не було.
Як повідомлялося, у грудні 2022 року стало відомо, що державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника, який зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.