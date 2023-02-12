В Україні вдало пройшов перший ракетний запуск БПЛА власного виробництва

Відповідне відео опублікував старший науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівник NAURocket Сергій Піпко, - пише ТСН.

Зазначимо, що офіційного підтвердження Міноборони не було.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року стало відомо, що державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника, який зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.