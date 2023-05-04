Вночі Україну атакували 24 дронами, захисники збили 18 "Шахедів"

Вночі 4 травня країна-агресор Росія влаштувала п'яту за останній тиждень масовану повітряну атаку по Україні. Цього разу ворог запустив 24 дрони- камікадзе, 18 із яких збили захисники українського неба.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона спрацювала в Києві та Одесі.

Зазначається, що ворог знову атакував Україну "Шахедами" з північного напрямку - Брянська область РФ та з півдня - східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних безпілотників.

"Цього разу силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Військові уточнили, що серед знешкоджених ворожих цілей був один розвідувальний БПЛА безпілотник.

Бойова робота велася у північних, центральних та південних областях України. Захисники застосовували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Центр".

"Тримаймо небо! Разом - до перемоги!" - заявили в Повітряних силах.