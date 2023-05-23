Волинська компанія постачала у РФ комплектуючі для підводних човнів - СБУ

Силовики викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів.

.

До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів, повідомили в СБУ.

Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора.

Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями л/днр.

Схема передбачала, що іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.

Від початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів. Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено: комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності; гроші, одержані злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором) КК України, тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника.