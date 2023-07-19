Володимир Зеленський дозволив отримувати офіцерські звання без вищої освіти

Президент дозволив військовим, які мають понад пів року бойового досвіду, отримувати звання офіцера без вищої освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє українським військовослужбовцям отримувати офіцерські звання. Раніше стати офіцером можна було лише маючи відповідну вищу освіту, йдеться у законопроєкті, підписаному у вівторок, 18 липня.

Законопроєкт No 8339 передбачає дозвіл військовослужбовцям нижчих звань отримувати офіцерські звання, не маючи вищої військової освіти. Водночас щоб мати право отримати офіцерське звання, військовослужбовцям потрібно мати досвід бойових дій не менше за пів року.

"Прийняття проєкту закону та його реалізація забезпечить комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу із реальним бойовим досвідом і, як наслідок, посилить оборонний потенціал держави", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У законопроєкті також йдеться, що ті, хто претендують на офіцерське звання, не повинні мати непогашених дисциплінарних стягнень. Окрім того, зміни до закону передбачають приймання на військову службу офіцерів від 20 до 40 років під час воєнного стану. Раніше закон передбачав приймання на офіцерську службу осіб до 30 років.

18 липня 2023 року президент також підписав закон про звільнення військових, чиї родичі зникли безвісти чи загинули. Закон покликаний зрівняти права військовозобов'язаних, які можуть не мобілізуватися, якщо їхні родичі загинули чи зникли безвісти, та військових, які вже перебувають в лавах ЗСУ та мають таку ж ситуацію. За матеріалами Zaxid.net