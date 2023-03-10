Володимир Зеленський посмертно нагородив командира-легенду "Да Вінчі" під час церемонії поховання
Володимир Зеленський нагородив загиблого командара спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайло відзнакою "Хрест бойових заслуг". Глава держави особисто передав її матері загиблого героя Оксані Коцюбайло під час церемонії прощання у Києві.
- Глава держави передав матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якої її сина удостоєно посмертно за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі, - сказано у повідомленні пресслужби Офісу президента.
Прощання із "Да Вінчі" у Києві пройшло у Михайлівському соборі та на Майдані незалежності. Віддати шану бійцю прийшли прем'єрка Фінляндії Санна Марін, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР Кирило Буданов.