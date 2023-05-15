Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ вже не було б - генерал Годжес

Британські ракети далекого радіусу дії Storm Shadow дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах на території незаконно окупованого Криму. Про це заявив колишній командувач американськими силами в Європі Бен Годжес у коментарі "Голосу Америки", опублікованому 15 травня.

На його думку, українці, найімовірніше, використовуватимуть цю західну зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ.

Годжес привітав надання ЗСУ Storm Shadow і висловив обурення через те, що США досі не надали Києву схожих ракет ATACMS.

"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту [РФ] вже не було б", - заявив він.

На думку генерала, адміністрація президента США Джо Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат, якого хоче досягти. Він назвав "порожніми словами" заяви про те, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. "Поступові рішення" щодо надання озброєнь Україні фактично дають Росії безпечне місце у Криму, оскільки Україна не може туди вдарити, заявив він.

Годжес зазначив, що військова допомога, яку просить Україна і яку вона ще не отримала від західних союзників, могла б допомогти швидше і з меншими втратами звільняти тимчасово окуповані Росією території України. За матеріалами Гордон.