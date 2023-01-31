З 1 лютого в Україні зміниться порядок виплат для військових

З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають у тилу, поза зоною бойових дій, і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасують додаткову місячну виплату 30 тисяч гривень

Тим часом військовим планують підвищити зарплатню.

"Бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї.

Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій", - йдеться у повідомленні Міноборони України.

Зміниться й виплата 30 тисяч гривень - її скасують для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.

Однак виплати в 30 тисяч грн збережуть для військових, які виконують завдання сході, півдні та півночі країни. Зокрема, для тих, хто перебуває у матеріально-технічному забезпеченні тощо.

Окрім того, військовослужбовцям планують збільшити місячну зарплатню, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби становив не менше ніж 20 100 гривень.

Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС та Нацполіції - на рівні не менше ніж 17 тисяч гривень.

Порядок виплат грошової винагороди змінюється із 1 лютого 2023 року.

Таке рішення у спільній заяві військових аргументують необхідністю оптимізувати видатки Держбюджету та встановленням справедливої фінансової нагороди для тих, хто виконує завдання у районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.

Та наразі усі військовослужбовці, зокрема - строковики та курсанти, у різних регіонах України отримують додаткові 30 тис. гривень:

"Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання у районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати - 30 тисяч гривень", йдеться у повідомленні.

Відтак, тепер виплати "напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують".

Отож, військові, залежно від специфіки бойових завдань та місця свого перебування, будуть отримувати: Передова: зп +100 тисяч за бойові завдання; Передова-тил, південь, північ: зп +30 тисяч грн виплати; Усі решта: зп.

За матеріалами Міноборони України, Високий Замок