За добу ЗСУ ліквідували 780 окупантів
2023-01-26 12:16
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив сумарні орієнтовні втрати рф з початку вторгнення на територію України (дані з 24 лютого до 26 січня):
особовий склад - близько 123860 (+780);
танки - 3175 (+14);
бойові броньовані машини - 6334 (+27);
артилерійські системи - 2169 (+15);
РСЗВ - 452 (+2);
засоби ППО - 220;
літаки - 292 (+2);
гелікоптери - 282 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1908 (+6);
крилаті ракети - 749;
кораблі /катери - 18;
автомобільна техніка та автоцистерни - 4986 (+19);
спеціальна техніка - 195 (+1).