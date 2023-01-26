За добу ЗСУ ліквідували 780 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив сумарні орієнтовні втрати рф з початку вторгнення на територію України (дані з 24 лютого до 26 січня):

особовий склад - близько 123860 (+780);

танки - 3175 (+14);

бойові броньовані машини - 6334 (+27);

артилерійські системи - 2169 (+15);

РСЗВ - 452 (+2);

засоби ППО - 220;

літаки - 292 (+2);

гелікоптери - 282 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1908 (+6);

крилаті ракети - 749;

кораблі /катери - 18;

автомобільна техніка та автоцистерни - 4986 (+19);

спеціальна техніка - 195 (+1).