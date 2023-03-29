За добу ЗСУ знищили 610 окупантів, 7 танків та літак

Українські військові продовжують знищувати ворога, за добу ліквідовано 610 окупантів, 7 танків та літак росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 3609 (+7) од,

– бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,

– артилерійських систем – 2659 (+6) од,

– РСЗВ – 526 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 277 (+0) од,

– літаків – 306 (+1) од,

– гелікоптерів – 291 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),

– крилаті ракети ‒ 911 (+0),

– кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,

– спеціальна техніка ‒ 288 (+1).

Дані уточнюються.