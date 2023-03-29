За добу ЗСУ знищили 610 окупантів, 7 танків та літак
Українські військові продовжують знищувати ворога, за добу ліквідовано 610 окупантів, 7 танків та літак росіян.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.23 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 3609 (+7) од,
– бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) од,
– артилерійських систем – 2659 (+6) од,
– РСЗВ – 526 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 277 (+0) од,
– літаків – 306 (+1) од,
– гелікоптерів – 291 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4),
– крилаті ракети ‒ 911 (+0),
– кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) од,
– спеціальна техніка ‒ 288 (+1).
Дані уточнюються.