За добу ЗСУ знищили 960 загарбників, 15 ворожих танків і 7 БПЛА

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив дані щодо втрат ворога станом на 21 березня.

Так, згідно з інформацією, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно склали 166 570 військових, тобто +960 осіб за минулу добу.

Танків всього було знищено 3552, + 15 за добу, а бойових броньованих машин 6 879 одиниць, 10 за добу.

Інші втрати ворога: артилерійських систем / artillery systems - 2586 (+9) од, РСЗВ / MLRS - 507 (+0) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 270 (+0) од, літаків / aircraft - 305 (+0) од, гелікоптерів / helicopters - 290 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 2167 (+7), крилаті ракети / cruise missiles - 907 (+0), кораблі /катери / warships / boats - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 5428 (+12) од, спеціальна техніка / special equipment - 266 (+1).