Залужний показав роботу артилерійської розвідки на фронті

Бійці артилерійської розвідки цілодобово протистоять ворогу вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний заявив, що в ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, артрозвідники перетворюють ворожу техніку на металолом.

"Наша робота — виявлення цілі, коригування та ураження. Можемо літати й вдень, і вночі. Все залежить від погодних умов та ворожого РЕБ. Можемо виконати будь-яке завдання, яке ставить командування", - розповідає командир екіпажу безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії "Фурія" Шарлотта.

За словами Шарлотти, щоденна праця, постійний аналіз виконаних завдань та обмін досвідом з іншими аеророзвідниками, підіймають професійний рівень підрозділу. А це, своєю чергою, дозволяє ефективно працювати та знищувати окупантів:

"Найкращі емоції, коли ціль уражена", - запевняє Шарлотта.