Залужний про контрнаступ: Операція продовжується згідно з планом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в районах, де тривають найзапекліші бої.

Про це Залужний повідомив у Facebook 19 червня.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості й великою кількістю резервів", - розповів головком ЗСУ.

За словами Залужного, українські воїни роблять усе можливе для звільнення території країни, попри "шалений спротив окупантів".

"Операція продовжується згідно з планом. Дякую кожному, хто наближає перемогу!" - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний опублікував відео штабної роботи. За матеріалами Гордон.