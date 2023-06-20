Залужний про контрнаступ: Операція продовжується згідно з планом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в районах, де тривають найзапекліші бої.
Про це Залужний повідомив у Facebook 19 червня.
"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості й великою кількістю резервів", - розповів головком ЗСУ.
За словами Залужного, українські воїни роблять усе можливе для звільнення території країни, попри "шалений спротив окупантів".
"Операція продовжується згідно з планом. Дякую кожному, хто наближає перемогу!" - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Залужний опублікував відео штабної роботи. За матеріалами Гордон.