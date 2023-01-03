Залужний провів телефонну розмову з генералом Міллі: що обговорювали

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні провів першу у новому році телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач ЗСУ розповів Міллі про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України.

"Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Надскладною ситуація залишається на ділянці Соледар- Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з республікою Білорусь повністю контрольована", - написав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ повідомив Міллі, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок противник завдав 14 ударів крилатими ракетами й застосував 94 дрони- камікадзе типу "Shahed-136". "Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України", - додав він.

Крім того, Залужний і Міллі обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором.

"Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі", - резюмує Залужний. За матеріалами InfoResist.org