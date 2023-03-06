Залужний та Сирський вважають доцільною подальшу оборону Бахмута

Президент Володимир Зеленський у понеділок 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому поставив Залужному і Сирському питання щодо оборони Бахмута.

Як інформує Україна молода, про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли главі держави про ситуацію на основних напрямках фронту.

Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті.

Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно- стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.

Згідно з повідомленням ОП, вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті. Крім того, на засіданні Ставки розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

У засіданні також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Речник східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що українські сили у Бахмуті нікуди не відійшли - вони продовжують перебувати у місті та тримати оборону.

Зауважимо, що раніше видання "Bild" з посиланням на свої джерела у політичному керівництві Києва, написало, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним виникла суперечка щодо дій у місті Бахмут, бої за яке точаться з літа 2022 року.

Мовляв, Залужний ще кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань.

Українські військові продовжують боронити місто Бахмут на Донеччині. Ситуація там складна, але контрольована. Збройні сили України знищують там велику кількість росіян. Співвідношення втрат 1 до 7.

Наразі Україна укріплює район Бахмута елітними підрозділами спецпризначення. Зокрема, Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів ССО, які боронять Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.