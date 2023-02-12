Заявки на вступ до "Гвардії наступу" подали вже понад 27 тисяч українців - МВС

Міністерство внутрішніх справ отримало вже понад 27 тисяч звернень щодо вступу до "Гвардії наступу", повідомила в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" речниця міністра внутрішніх справ Мар'яна Рева, передає МВС у Telegram.

"Головне на першому етапі добору - вмотивованість. Ми визначаємо, наскільки людина мотивована, готова, хоче вчитися, якщо не має військового досвіду, й чи має основну мету - звільнення України від загарбників", - розповіла вона.

Понад 12 тисяч звернень щодо вступу до "Гвардії наступу" отримано в ході консультацій у ЦНАПах та за телефоном "гарячої лінії". Добровольці ж подали майже 15 тисяч заявок на вступ до штурмових бригад МВС.

Кандидатам потрібно пройти кілька етапів: подача анкети; подача документів у підрозділи; військово-лікарські обстеження; тести на знання законодавства, логічне мислення, психологічну стабільність.

Якщо людина хоче вступити до "Гвардії наступу", але отримала повістку, алгоритм дій залежить від типу цієї повістки. З огляду на це, формуються відповідні документальні звернення від центрів комплектації, через які доброволець вступає до "Гвардії наступу".

"Формування восьми бригад має проводитися до 1 квітня, однак ми бачимо, що є зацікавленість із боку добровольців. Відтак можемо прогнозувати, що буде й подальше формування штурмових бригад", - резюмувала Рева.