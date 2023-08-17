Збройні сили України незабаром отримають новий пакет військової допомоги від Швеції

Шведський Ріксдаг проголосував за передачу Україні військової техніки на суму 270 млн євро.

Про це йдеться у заяві на сайті парламенту Швеції.

Зазначається, що уряд країни передасть Україні запчастини і екстрені товари на суму не більше 1,1 мільярда шведських крон (90 млн євро), а також боєприпаси, розмінувальне обладнання та транспортні засоби вартістю максимум 2,15 мільярда шведських крон (180 млн євро).

Ріксдаг також вирішив погодити продаж США обмеженої кількості ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM). Програма спрямована на безоплатну передачу Україні викуплених ракет для зміцнення української ППО.

Повідомляється, що видатки на оборону та заходи на випадок непередбачених обставин у бюджеті Швеції буде збільшено на 545 мільйонів шведських крон (46 млн євро) у 2023 році.

У вівторок, 15 серпня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Стокгольм планує надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 314 мільйонів доларів.