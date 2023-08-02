Зеленський доручив дипломатам шукати ППО у всьому світі

Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам працювати над постачанням в Україну більшої кількості зброї, зокрема, систем протиповітряної оборони. Про це він сказав, виступаючи на нараді із керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зеленський заявив, що в даний час Україна отримує "більше зброї, ніж будь- хто міг передбачити" на початку повномасштабного вторгнення, але цієї потужності поки все ж менше, ніж потрібно, щоб мати очевидну перевагу над російськими окупантами.

Зокрема, український лідер наголосив на важливості посилення повітряного щита.

"Уся Україна має бути захищена від російського терору. Це справді дуже складне завдання. Але приєднання кожної нової держави до створених нами оборонних коаліцій спрощує виконання цього фундаментального завдання. Коаліція "Петріотів" і "Насамсів", "Сампт" і "Айрісів" - кожної системи, яка ефективна та має стати доступною... Навіть С-300... Сьогодні війна, сьогодні все важливо", - наголосив президент.