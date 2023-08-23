Зеленський про посилення мобілізації: військові вже зверталися

Українські військові зверталися, щоб отримати можливість більше мобілізувати людей. Але для цього потрібно спочатку врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за результатами саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи будуть якісь зміни в процесі мобілізації, її посилення чи прискорення, чи будуть служити всі, Зеленський відповів: "Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізувати. Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів, питання ВЛК - дуже важливі. Потрібно прискорити ці процеси, а потім розпочинати розмову про те, чи збільшувати, як, ким, чим".