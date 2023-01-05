Зеленський провів друге за тиждень засідання Ставки головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський провів друге за тиждень засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Як повідомляє Офіс президента України, учасники засідання заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.
"Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними БПЛА. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проєкту "Армія дронів", - йдеться у повідомленні.
Попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 3 січня. Повідомлялося, що тоді було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
За матеріалами Радіо Свобод