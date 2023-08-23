Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею перекидання частини української армії зі сходу на південь, про що написала низка американських ЗМІ з посиланням на військових експертів.

"Хтось розуміє, скільки там людей, скільки там окупантів перебуває на сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така: візьмімо звідти наші сили, Збройні сили, і кудись їх перекинемо. Не хочу говорити куди. Наприклад, туди, де нам це бажано або нам це потрібно", - сказав він на пресконференції в Києві в середу.

"Думаю, після цього буде наступне: кілька днів - Слов'янськ, Краматорськ, потім вони підуть на Павлоград, Дніпро відріжуть береги (Дніпра - ІФ-У). Я вважаю, що саме така надія у них є. Харків", - сказав Зеленський.

"Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І саме так. І нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують", - заявив президент.

За матеріалами Інтерфакс-Україна