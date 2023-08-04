ЗСУ підбили великий десантний корабель "Оленегорский горняк" рашистів

Сьогодні морським дроном в Новоросійську було уражено російський ВДК "Оленегорский горняк". Відео ураження опубліковано в мережі.

На кадрах морський безпілотник атакує борт десантного корабля. Після чого той отримав велику пробоїну. Наразі судно намагаються відбуксувати в порт, є фотопідтвердження затоплення частини корабля. ВДК "Оленегорский горняк" - великий десантний корабель, 5-ий в проекті 775 та ремонтувався вже двічі - у 2014 та 2016.