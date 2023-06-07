ЗСУ почали контрнаступ на бахмутському напрямку - Міноборони

На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, за минулу добу на різних ділянках захисники просунулися на відстань від 200 до 1100 метрів.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

"Ворог на Бахмутському напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", - зазначила Маляр.

За її даними, "вагнерівці" залишаються подекуди в тилових підрозділах. Станом на цей час бойові дії веде регулярна армія Російської Федерації, залучені десантно-штурмові загони.

Як зауважила заступниця міністра, так довго тримати оборону на Бахмутського напрямку та наступати на ньому зараз вдається, зокрема, завдяки заздалегідь підготованим укріпленням.

"Вся місцевість довкола - це фактично укріп.район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - додала вона.

Схід, за інформацією заступниці Міноборони, залишається епіцентром бойових дій.

Раніше президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україна готова до контрнаступу. Він зазначав, що наша армія отримала "не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна".

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі також підтвердив, що Україна "дуже добре підготовлена" до контрнаступу проти Росії. Однак, на його думку, "ще надто рано говорити про результати".

Тим часом у Міноборони опублікували інтригуюче відео, пов'язане з контрнаступом ЗСУ. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підписала відеоролик: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", повідомляє Kyiv Media.