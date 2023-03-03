ЗСУ продовжують захищати місто Бахмут - Генштаб

Загальна картина бойових дій за добу не змінилася - ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.

Генштаб попереджає, що є значна загроза російських ракетних ударів по всій території України.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжував наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, але успіху не досяг.

На Бахмутському напрямку противник не залишає спроб оточити Бахмут. За добу захисники відбили численні атаки у районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка та Бахмут.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник без успіху атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Мар'їнка та Побєда.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти вибудовують оборону та намагаються покращити тактичне становище для відновлення наступу.

Генштаб повідомляє, що в населених пунктах Сватівського району Луганської області загарбники відключили банкомати й змушують пенсіонерів та інші незахищені категорії населення отримувати гроші особисто та строго за графіком, через що багато хто виявився фактично без засобів для існування.

Авіація України за добу завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а сили ППО збили ворожий Су-34 та БПЛА.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ минулої доби вразили командний пункт, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію РЕБ.

Продовження оборони Бахмута дає ЗСУ можливість значно послабити російські збройні сили, заявив заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла.