ЗСУ протягом доби знищили 780 окупантів, збили два російські літаки та вертоліт - Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові знищили приблизно 124 710 російських окупантів. Про це 27 січня у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Минулої доби ЗСУ ліквідували майже 850 російських загарбників.

Інші втрати армії РФ в Україні такі: танків - 3182 (+7); бойових броньованих машин - 6340 (+6); артилерійських систем - 2180 (+11); РСЗВ - 452; засобів ППО - 221 (+1); літаків - 292; гелікоптерів - 283 (+1); БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33); крилатих ракет - 796 (+47); кораблів/катерів - 18; автомобільної техніки й автоцистерн - 5001 (+15); спеціальної техніки - 199 (+4).

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють. За матеріалами Гордон