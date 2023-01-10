ЗСУ розпочнуть навчання на ППО Patriot в США наступного тижня

Збройні Сили України розпочнуть навчання використанню системи протиповітряної оборони Patriot наступного тижня у Форт-Сіллі, штат Оклахома.

Про це повідомив канал CNN із посиланням на двох чиновників у Вашингтоні.

За їхніми словами, вже наступного тижня розпочнеться навчання українських воїнів у Форт-Сіллі, де США проводять власні тренування з експлуатації системи Patriot.

Полігон в Оклахомі є одним із чотирьох головних навчальних центрів для армії США та будинком для школи польової артилерії американців, де військовослужбовців навчають уже понад 50 років.

Сполучені Штати мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина - БМП "Мардер" та підготувати українських військових для роботи з ними. Також Німеччина готова поставити Україні додаткову батарею ППО Patriot.

Kyiv Media