ЗСУ стали першими у світі, хто зміг збити балістичну ракету за допомогою ЗРК Patriot

У світі ще не було випадків знищення балістичних ракет із ЗРК Patriot. Україна стала першою країною, чиї Сили оборони спромоглися це зробити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує "Громадське радіо".

Він зазначив, що в Україні зараз недостатньо комплексів, щоб повністю "закрити" небо від балістичних ракет, тому потрібні винищувачі F-16, які зможуть збивати аеродинамічні цілі.

"У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP/T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як X-47 "Кинджал", - зазначив Ігнат.

У росії ракети X-47 "Кинджал" представляють як "суперзброю" і досі не можуть повірити, що ЗСУ вдалося збити одну з таких, наголосив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, як повідомляла раніше група "ІС", в Повітряних силах пояснили, чому не розголошували дані про збиття "Кинджалу". За матеріалами sprotyv.info.