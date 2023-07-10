ЗСУ взяли під контроль основні панівні висоти навколо Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє про успіхи Сил оборони на півдні та сході України, а також про кількість ударів, завданих ворогом протягом останнього тижня.

Про це заступниця міноборони написала у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Ганни Маляр, протягом минулого тижня окупанти завдали по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів. Водночас за тиждень у результаті вирівнювання лінії фронту, ЗСУ звільнили ще 4 кв. км території нашої держави на сході.

На східному напрямку за минулий тиждень спостерігається збільшення кількості обстрілів ворогом до 7184. Окупанти використали 343 402 артилерійських та реактивних снарядів.

"У Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", - інформує заступниця міністра.